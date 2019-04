AMLO agradece a Trump apertura para asuntos bilaterales El presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a la clausura del U.S.-México CEO Dialogue and Business Summit for Investment in Mexico.

Foto: gob.mx El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció la apertura del Gobierno de Estados Unidos para negociar en temas comerciales, de migración y seguridad con su gobierno. En la clausura del evento de cámaras de comercio de Estados Unidos y México, el primer mandatario del país se comprometió a respetar el nuevo acuerdo comercial para América del Norte, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). En su discurso, López Obrador agradeció al presidente Donald Trump su disposición para dialogar con México y llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes. “Debo agradecer al presidente Donald Trump por estar abierto a tratar nuestros asuntos comerciales, migratorios y de seguridad con respeto y de la manera que consideró más eficaz, mediante el diálogo permanente y la cooperación para el desarrollo”, expuso López Obrador en Mérida, Yucatán. El presidente López Obrador fue testigo de la firma del Acuerdo entre los Sectores Privados de México y Estados Unidos, en el marco del U.S.-México CEO Dialogue and Business Summit for Investment in México Respecto al T-MEC, el cual tiene que ser avalado por los parlamentos de los tres países, el político tabasqueño abundó en que procurará que se respeten los contratos o acuerdos que se establezcan entre empresas mexicanas y estadounidenses. “Nos comprometemos a hacer realidad el principio que acaba de expresar sobre la santidad de los contratos. Los compromisos en México se cumplen”, recalcó el titular del Ejecutivo. El 11° Diáogo de CEOs de ???? y ???? reúne a empresarios miembros de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y del Consejo Coordinador Empresarial.#TrabajandoJuntos#WorkingTogether#TrabajandoJuntas pic.twitter.com/GMzzhAcuC7 — SRE México (@SRE_mx) 12 de abril de 2019