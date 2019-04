No habrá entregas anuales de 'Star Wars' tras 'The Rise of Skywalker' Lucasfilm evitará la saturación de la saga que habría significado el fracaso de 'Han Solo: Una Historia de Star Wars'.

Foto: WP La franquicia creada por George Lucas en 1977 Star Wars es una de las más rentables en el mundo, por ello a Disney le costó alrededor de 4 mil millones de dólares adquirirla, cantidad que recuperó después de estrenar las primeras tres cintas a su mando. Sin embargo, tras la pobre recepción de Han Solo: Una Historia de Star Wars (2018), el estudio del ratón se ha replanteado esta estrategia, incluso ya canceló algunos de los proyectos que se tenían en temprana fase de desarrollo como Boba Fett de James Mangold o las secuelas de Han Solo. Tras la presentación del Episodio IX cuyo título oficial es Star Wars: The Rise of Skywalker (2019) los fanáticos deberán prepararse para la sequía galáctica en pantalla grande que les depara en los años venideros, debido a que Lucasfilm planea una larga pausa para la saga. Así lo manifestó el CEO de Disney, Bob Iger, hace unos días en una entrevista al medio Bloomberg con motivo de la Star Wars Celebration que actualmente está teniendo lugar en el McCormick Place en Chicago. “Vamos a tomarnos un descanso, un poco de tiempo para reiniciar. Porque la saga de los Skywalker llega a su final con esta novena película. Habrá otras películas de Star Wars, pero antes toca una larga pausa”, mencionó Bob Iger en entrevista. Aunque Star Wars estará activo en otros medios como la plataforma de streaming Disney+ con las ficciones The Mandalorian (2019) de Jon Favreau y la próxima serie precuela de Rogue One (2016) sobre el capitán Cassian Andor con Diego Luna.