Fallo del TEPJF ratifica a Barbosa como candidato a gobernador: voceros

Tras advertir que los perversos y confabuladores fallaron una vez más en su intento por descalificar el proceso mediante el cual Morena designó a su candidato a gobernador, David Méndez Márquez, vocero de la campaña, dejó en claro que con el fallo emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se ratifica a Miguel Barbosa Huerta como abanderado a la Gubernatura “superando un obstáculo más”.



En tanto, Mario Bracamonte delegado presidente de Morena, en representación del CEN y de su dirigente Yeidckol Polevnsky dejó en claro que la postura de este instituto político es el respaldo irrestricto a Miguel Barbosa como candidato a gobernador y manifestó “que no se ha interrumpido en ningún momento la condición de candidato, quien fue debidamente electo según los procedimientos, métodos y reglamentos aprobados”.



En conferencia de prensa, David Méndez señaló que con dicha resolución el Tribunal mantiene la candidatura de Miguel Barbosa, por lo que sigue siendo el representante de la Coalición Juntos Haremos Historia y con lo cual se respeta la determinación expresada mediante una encuesta por parte de la ciudadanía poblana”.



Al respecto señaló que, una vez conocido este fallo, “nos vamos a dedicar a seguir caminando con la Caravana de la Reconciliación, la paz y el bienestar de Puebla y a realizar la campaña de propuestas y de contacto directo con la ciudadanía”.



Mario Bracamonte reiteró que hoy quienes se manifiestan en contra de Morena y de su candidato, en su momento fueron beneficiados con estos mismos procedimientos y método, además manifestaron su acuerdo de aceptar los resultados de este procedimiento.



El delegado presidente de Morena resaltó que el fallo emitido por el Tribunal trae como consecuencia que no haya duda sobre la decisión asumida por el partido. Por ello manifestó la unidad de los partidos integrantes de la Coalición se mantiene y que no hay fracturas ni titubeos y menos se dará marcha atrás “y continuaremos hasta conseguir la victoria con Miguel Barbosa Huerta”.



Por su parte, Carlos Meza, también vocero de la campaña se refirió al resolutivo jurídico como la determinación de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de mantener la candidatura de Miguel Barbosa y por lo tanto, sin impedimentos para continuar con las actividades de campaña.



Al respecto precisó que lo único que existe en la resolución y los considerandos de cada uno de los magistrados es el hecho de que las autoridades de Morena atiendan fundando y motivando el fallo que trae como consecuencia que Miguel Barbosa siga en campaña pues su candidatura no fue puesta en tela de duda.



Meza Viveros añadió que el fallo del TEPJF fue impecable y con ello se descarta que se pueda realizar un nuevo proceso interno, ya que el mismo avala la plataforma ideológica mediante la cual Morena pueda determinar y elegir al candidato que garantice el triunfo de la elección “y ese candidato sigue siendo y va seguir siendo Luis Miguel Barbosa Huerta”.



PT PIDE NO DAR INTERPRETACIONES TRAMPOSAS A FALLO DEL TEPJF



En tanto, la dirigente del Partido del Trabajo, Liz Sánchez señaló que luego de que el Tribunal ratificara a Miguel Barbosa como candidato de la Coalición, exigió no se den interpretaciones tramposas a la resolución.



Refirió que al interior de la coalición hay tranquilidad y confianza sobre todo por la gran aceptación que en estas dos semanas de campaña ha tenido el candidato por lo que no se caerá en distracciones y se continuará con una campaña intensa y cercana a los poblanos.



Dijo que en el PT no se permitirá que personas sin escrúpulos y por capricho intenten dañar esta exitosa campaña.



FALLO DEL TEPJF DA CERTEZA A LOS POBLANOS: PVEM



Por su parte, el delegado del CEN del Partido Verde Ecologista, Samuel Rodríguez Torres mencionó que con el fallo emitido por el TEPJF se da certeza a los poblanos ya que resulta evidente que se trata de una treta más de ciertos actores políticos para dañar a quien encabeza las encuestas.



Asimismo, manifestó rechazar el hostigamiento político del que es objeto la Coalición y su candidato a gobernador. Por lo que reiteró que la militancia del Partido Verde mantiene su apoyo y confianza a Miguel Barbosa, que por encabezar un proyecto ganador se dan este tipo de acciones que en nada abonan a la democracia del Estado.