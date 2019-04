Así habló Isaac Brizuela sobre la llegada de Tomás Boy

La prueba de Tomás Boy, su debut con las Chivas, tendrá lugar este sábado ante el Morelia, mientras que los siguientes compromisos serán ante Club Puebla, León y Tigres, una agenda altamente complicada; en primer lugar, porque los camoteros también persiguen la clasificación, mientras que los otros dos son punteros del torneo.

“Sé que mencionaron que era por estos partidos que, en lo personal, se me hace complicado el tomar una decisión en estos partidos, pero bueno, no sé si hablaron con él. Me imagino que le comentario que se iba a evaluar en estos partidos, pero al asumir este reto, creo que Tomás está comprometido y convencido de que se puede lograr”, agregó.