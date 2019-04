Canadevi se deslinda de actos indebidos cometidos por Raúl Gómez Campillo

1) La Cámara no es responsable de actos de particulares que quebranten o violenten nuestras leyes. Lo realizado por un inmobiliario no representa a todo el gremio y mucho menos a quienes se encuentran afiliados a esta Cámara, quienes pugnamos por la probidad del trabajo que realizamos.

2) La Canadevi es promotora del estado de derecho, por lo que no defenderá ningún acto de ilegalidad que pudiera ser cometido por terceros.

3) Exigimos que se aplique la ley en contra de aquel que la haya quebrantado. Somos una Cámara que cuida que nuestros agremiados respeten y hagan respetar las leyes.

Por lo anterior creemos que si alguno de nuestros socios comete un acto ilegal, éste deberá de ser responsable de sus acciones y pagar las consecuencias respectivas. La Cámara no es, ni será tapadera de nadie.

No omito mencionar, que el señor Raúl Gómez Campillo no pertenece a la Cámara desde hace años y fue presidente de Provivac, mas no de la Canadevi.

Si, tras el procedimiento jurídico que tenga que llevarse a cabo, un juez determina que es culpable, deberá de reparar los daños ocasionados.

Celebramos que el Infonavit promueva este tipo de denuncias para que actos de corrupcion, desfalco o fraude no queden impunes, prevaleciendo siempre el cuidado del patrimonio de los trabajadores.

Confiamos en la correcta impartición de justicia.