'¡No extradites a Assange!', le exigen laboristas a Theresa May

Por otro lado, la ministra del Interior, Diane Abbott, también consideró que el Gobierno británico no debería considerar la extradición del periodista y defensor de la libertad de expresión, pero esta vez haciendo alusión al caso de un hacker británico que también era perseguido por Washington.

The extradition of Julian Assange to the US for exposing evidence of atrocities in Iraq and Afghanistan should be opposed by the British government.pic.twitter.com/CxTUrOfkHt — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 11 de abril de 2019