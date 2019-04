¿Regresa a México? Revelan que Erick Gutiérrez está frustrado en Holanda

“Ha jugado muy poco y está un poco desesperado. Es un jugador con muchísima calidad, pero no es el tipo de jugador que te enamora de primeras. Sus actuaciones te van ganando dentro de la cancha, pero no es alguien como el Chucky, que tiene velocidad, uno para uno y gol. Espero que acabe teniendo una oportunidad porque creo que es un jugador que podría andar muy bien en muchos equipos”, comentó para MARCA Claro.

De igual manera, Garcés reconoció que la falta de oportunidades sobre el campo tiene mucho que ver con el excelente momento que viven otros futbolistas en su posición, lo que ratifica que la competencia es más fuerte en el extranjero y, particularmente, en el futbol de Europa.

A pesar de que no todo marcha bien en su aventura europea, Erick Gutiérrez todavía no se plantea su retorno al futbol mexicano, por lo que seguirá picando piedra en la liga holandesa, a la espera de hacerse de un lugar en el 11 titular.

“Él quiere seguir en Europa y, además, es lo que nosotros le recomendamos. Que aguante y que busque su lugar en Europa. Tampoco fue fácil para él ni en el Sub 17, ni en el Sub 20, ni en nuestro primer equipo. No es como Chucky, que cada vez que juega un partido mete un gol”, concluyó.