¿Qué piensa George R.R. Martin de la última temporada de 'Game of Thrones'? El escritor George R.R. Martin reconoció que la octava temporada de Game of Thrones no debería ser la última en rodarse.

Este fin de semana se estrena la última temporada de Game of Thrones tras casi dos años de espera y que promete ser el fenómeno televisivo más grande de los últimos tiempos. En este sentido, el autor de A Song of Ice and Fire, George R.R. Martin, reconoció que la octava temporada de la serie de HBO no deba ser la última. En entrevista con The Hollywood Reporter, Martin reveló su opinión respecto al esperado final de Game of Thrones, de la que es productor y guionista de algunos capítulos.

¿Qué capítulos ver de 'Game of Thrones' para la octava temporada?

"No creo que deba ser la última temporada. Pero aquí estamos. Parece que empezamos a hacerla la semana pasada. El tiempo ha pasado rapidísimo. Pero es emocionante. Sé que es un final, pero no un final para mí. Todavía estoy escribiendo los libros. Creo que estaré dando vueltas por Poniente mientras todos los demás se hayan ido". Por otro lado, George R.R. Martin recordó que es uno de los guionistas del spin-off que se prepara de Game of Thrones, y que se espera pueda estrenarse el próximo año. "Todavía no ha empezado el rodaje, pero se están acercando a ello. Tienen un gran director y un reparto increíble. La he estado siguiendo de cerca. Tengo los dedos cruzados. Es diferente. Definitivamente muy diferente. Se ambienta miles de años atrás. Ves una era completamente diferente de Poniente. Sin dragones, sin Trono de Hierro, sin Desembarco del Rey. Será interesante ver qué piensan los fans de eso".