Cada peso del presupuesto servirá para dotar de servicios de calidad a la población: Barbosa

Zacatlán, Pue.- Que cada peso del presupuesto estatal sirva para dotar de servicios de calidad a la población, se comprometió Miguel Barbosa Huerta, candidato a gobernador de la Coalición Juntos Haremos Historia, durante reunión proselitista en este municipio, donde además reiteró su propuesta de acabar con la corrupción imperante.



En este multitudinario acto de campaña, Barbosa Huerta ofreció como propuesta de campaña rehabilitar la Carretera Interserrana, así como recuperar y equipar a hospitales y clínicas que actualmente se encuentran en el abandono.



“Conozco sus necesidades, en eso voy a trabajar y para eso necesitamos recursos, por eso hoy me vengo a comprometer a que cada peso del presupuesto del Estado sea útil y sirva como si fueran dos pesos; ¿cómo?, sin corrupción”, dijo al dejar en claro que en el gobierno que encabece no se permitirá la corrupción en ningún área.



Sobre la rehabilitación y rescate de las vías de comunicación, el candidato a gobernador asentó: “rescataremos la carretera interserrana, esa que un día se hizo y que se dejó perder; pero también que ninguna cabecera municipal se quede sin comunicación con piso y con concreto hidráulico”, refirió al garantizar que estas serán algunas de sus primeras acciones como titular del ejecutivo.



El abanderado a la gubernatura por la Coalición Juntos Haremos Historia, ante los miles de asistentes reunidos en el recinto ferial de la localidad, destacó que además de apoyar al campo y la educación “también vamos a atender los temas de salud con hospitales equipados, con médicos, con medicamentos para que sean de verdadera utilidad”.



Barbosa Huerta refirió que para que esto sea posible, se requiere la participación de todos, por ello reiteró su apertura a recibir a todos aquellos que vengan dispuestos a entregar su mejor esfuerzo y trabajar por el desarrollo de Puebla.



“Aquí hay presencia de un gran arcoíris de fuerzas políticas, Morena se ha convertido en el hermano mayor y hoy les digo que tenemos las puertas abiertas a los liderazgos de todos los partidos, a los liderazgos sociales; a todos los que quieran venir a trabajar por el Estado”, expuso Miguel Barbosa.



Finalmente garantizó que será devuelta la seguridad pública en todas las regiones del estado, además de que se construirán nuevos reclusorios en cada distrito, pues este tipo de centros de readaptación no deben funcionar dentro de las alcaldías. “Vamos a reestructurar a todas las fuerzas del orden”, concluyó.