La duda que rodeó a David Harbour antes de aceptar 'Hellboy'

En los tráileres presentados hasta el momento, David Harbour personifica una versión muy diferente a la entregada por Ron Perlman presentada hace unos años. Incluso la producción de la cinta ha afirmado haber escogido al actor por su presencia escénica. A pesar de ello, el neoyorquino estuvo a punto de rechazar el papel.

“Soy muy respetuoso con las películas que se hicieron tiempo atrás. Confieso que al principio no sentía que debía hacer una nueva versión de Hellboy. Cuando me mandaron el guion, me dijeron que buscaban hacer algo diferente, una reinvención del personaje, algo más apegado al cómic” expresó Harbour en conferencia de prensa.