QUÉPASA: Las mascotas se apoderan de Internet en el National Pet Day

Por ello, los entusiastas y promotores del National Pet Day llaman a revisar el hogar para garantizar que no exista ninguna situación de riesgo para los peludos de la casa, mantener cables y toxinas alejados de su posible contacto y consumo, revisar el carné o la cartilla de vacunación, y evaluar que el buen estado de las correas.

A continuación, Sexenio presenta cómo celebraron los mexicanos y usuarios de otras partes del mundo el Día Nacional de la Mascota, pese a tratarse de una fiesta estadounidense.

Hoy es #NationalPetDay y ninguno de los dos humanos que viven conmigo me han felicitado ni nada. Miau :( pic.twitter.com/7DdOR7pSMH — ElGatitoCinéfilo (@GatitoCinefilo) 11 de abril de 2019

Hoy es #nationalpetday Ella ya no estará con migo, pero siempre permanecerá en mi corazón ♥? pic.twitter.com/Xetk2fqakn — Urutani (@urutani3092) 11 de abril de 2019

Happy #NationalPetDay to my little brothers!



¡Feliz Día Nacional de las Mascotas, a mis hermanitos! pic.twitter.com/WOSuvSzA7K — Umaar Kazmi ???? (@UmaarKazmi) 11 de abril de 2019