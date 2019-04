Crisis de Chivas, por mala planeación: Héctor Reynoso

Las Chivas no caminan y están cada vez más lejos de clasificar a la Liguilla a falta de cuatro partidos; la llegada de Tomás Boy renueva los ánimos, pero incluso este fichaje no escapa de la polémica, o al menos así lo ve el exdefensa del Rebaño Sagrado, Héctor Reynoso.

En entrevista para Deportes en Claro, reconoció que no tiene nada en contra de la contratación de Tomás Boy, a quien elogió por su experiencia y trabajo profesional; sin embargo, lamentó el trato que se le dio a Alberto Coyote, que había quedado de interino tras la salida de José Saturnino Cardozo.

“Primeramente, creo que la forma en la que se trata a un exjugador, alguien que conoce la entrada de ese equipo no es la correcta. No tengo nada en contra del profe Tomás Boy, creo que tiene mucha experiencia, ha estado en bastantes equipos. Le doy el beneficio de la duda, pero lo que más me brinca es el trato a Alberto Coyote, exjugador. Si hay alguien que ha sido líder y conoce de la problemática es él”, sentenció.