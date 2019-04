QUÉPASA: Así celebró Daniella Chávez el campeonato del América

Daniella Chávez se sumó a los festejos como solo ella sabe hacerlo, con una buena dosis de sensualidad y picardía que dejó impávidos a sus seguidores en sus plataformas digitales. La gran sorpresa se presentó en Twitter, donde posó desinhibida en lencería diminuta y mostrando su escultural figura.

Por supuesto, la publicación cosechó miles de retuits y una gran cantidad de comentarios, desde comentarios que aplaudieron que estuviera pendiente del América hasta quienes le agradecieron por compartir su exuberante belleza sin tapujos.

Asimismo, Chávez dio cátedra de historia, ya que sabía perfectamente que el título de la Copa MX era el único que les faltaba ganar.

“Sí, el título que faltaba. Los muchachos hicieron un gran trabajo. No iba a ser un partido fácil. El viento al final bajó un poco. El equipo mostró deseo. No me gustó mucho, pero hay que ser certeros. A veces no hace falta ser espectacular, sino certeros. Había que ganar”, agregó.