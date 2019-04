Julian Assange será extraditado a Estados Unidos: Wikileaks

“Assange fue arrestado para ser extraditado a Estados Unidos por publicar”, explotó a través de un tuit.

De la misma manera, Wikileaks recordó que Julian Assange ha sido reconocido en todo el mundo por su alto compromiso con la libertad de expresión y el combate contra el secretismo gubernamental, por lo que resulta increíble que siga siendo objeto de persecución y hostigamiento.

BREAKING: Assange has been arrested for extradition to the United States for publishing.https://t.co/vvbZBOgCwL — WikiLeaks (@wikileaks) 11 de abril de 2019

“Este es un hijo, un padre, un hermano. Ha ganado docenas de premios de periodismo. Ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz cada año desde 2010. Actores poderosos, incluyendo a los de la CIA, están involucrados en un esfuerzo muy sofisticado para deshumanizarlo, deslegitimarlo y encarcelarlo”, agregó en otro tuit, el cual llegó acompañado de una foto en blanco y negro.

This man is a son, a father, a brother. He has won dozens of journalism awards. He's been nominated for the Nobel Peace Prize every year since 2010. Powerful actors, including CIA, are engaged in a sophisticated effort to dehumanise, delegitimize and imprison him. #ProtectJulian pic.twitter.com/dVBf1EcMa5 — WikiLeaks (@wikileaks) 11 de abril de 2019

La organización puntualizó que la enorme “traición” del Gobierno de Ecuador al permitir el arresto dentro de la Embajada, subrayando que Assange no salió jamás de las instalaciones del país ecuatoriano, sino que fue brutalmente detenido por invitación del representante diplomático ecuatoriano.

“Julian Assange no salió de la Embajada. El embajador ecuatoriano invitó a la Policía británica a las instalaciones y fue detenido inmediatamente”, aclaró.