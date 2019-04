'Black Adam' iniciaría su rodaje dentro un año según Dwayne Johnson

Foto: Get Your Comic On!

Al mismo tiempo, Johnson agradeció a los fanáticos y al público en general por la aceptación que ha estado teniendo ¡Shazam! en los cines. Además, acentuó las calificaciones positivas que ha recibido por parte de la crítica especializada y la buena salud financiera en la taquilla mundial.

“Para aquellos que conozcan los cómics, Shazam está conectado a Black Adam. Estoy ansioso por interpretarlo. He estado desarrollando esto, durante más de diez años. Deberíamos empezar a rodarla como dentro de un año. Estoy muy emocionado con eso”, mencionó Dwayne Johnson en su Instagram.

Aunque el rodaje dé inicio el próximo año, se desconocen cuáles serán los planes de Warner y DC Comics para el estreno de Black Adam. Antes de eso, llegarán las películas de Joker (Guasón) para el próximo octubre, Birds of Prey y Wonder Woman 1984 para 2020, The Batman y The Suicide Squad para 2022.