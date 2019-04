Volkswagen Sedan y New Beetle en el Museo del Automóvil de Puebla

En 1967, tres años después de la fundación de Volkswagen de México, el Sedan se convirtió en el primer auto que salió de su nueva planta de Puebla. Tres décadas más tarde, desde la misma factoría comenzó la producción, en exclusiva, del New Beetle, un modelo que llegó a exportarse hasta a 80 mercados alrededor del mundo.

“La evolución de nuestra planta de vehículos no se explica sin el New Beetle, un modelo con el que no solo crecimos en capacidad sino también en tecnología de producción”, señaló Minutti. “Por eso es tan importante para nuestra empresa el poder compartir con la gente el vínculo tan fuerte entre nuestro origen como marca en el país y nuestro crecimiento. Este próximo periodo vacacional es una oportunidad perfecta para que las familias visiten el MAP, un espacio en el cual podrán encontrar además muchas sorpresas”, finalizó.