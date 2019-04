Lamentable que haya 40 mil desaparecidos en México: AMLO

Desde Palacio Nacional, López Obrador volvió a tundir a los gobiernos anteriores por desplegar una estrategia de seguridad basada en la violencia; recalcó que es imposible solucionar este flagelo con las armas, ya que se debe contar con un plan que incida en todos los ámbitos del desarrollo para la generación de oportunidades.

De esta manera, el mandatario respondió a los comentarios que lanzó Michelle Bachelet sobre las cifras de violencia en México, poniendo especial énfasis en el número de desaparecidos y homicidios cometidos durante los últimos años.

“Fue una sorpresa la que me he llevado. El caso de Ayotzinapa ya lo conocía, pero el número de 40 mil desaparecidos o los 26 mil cuerpos sin identificar y las casi diez mujeres asesinadas cada día. Yo sabía de la violencia sin duda, eso lo sabía bien, pero no tenía impresión de la dimensión de la tragedia”, sentenció.