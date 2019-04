El regreso de Lauren Cohan a 'The Walking Dead' podría estar cerca

Pues las dos series en las que está apareciendo actualmente están a la espera de que empiece su fase de producción de las próximas y respectivas temporadas, por lo que es una incógnita su presencia en The Walking Dead .

La novena temporada de The Walking Dead supuso todo un cambio de aires para la producción del canal estadounidense AMC, con la salida de su protagonista Andrew Lincoln y la despedida de otros personajes más.

Y es que el productor Scott M. Gimple reconoció que la historia de Maggie en The Walking Dead no ha terminado, e incluso podría tener una película propia, que es una completa posibilidad

"Diría que tenemos muchas ganar de ver a Maggie de nuevo en la serie, tenemos muchas historias para ella".

En este sentido, la propia Cohan, en una entrevista en EW Morning Live, aseguró que hay muchas posibilidades de que pueda seguir en el universo de The Walking Dead.

"Pienso mucho en Maggie todo el tiempo, ella está siempre dentro de mí. Lo que hace que de cierta forma sepa que la historia no ha acabado".

Para desfortuna de su serie protagónica Whiskey Cavalier, esta no ha tenido la recepción y la audiencia que se espera, por lo que no podría tener una segunda temporada, lo cual facilitaría su regreso a The Walking Dead.