Armenta, a 2 años de sumarse al Acuerdo Nacional contra la corrupción

El senador con licencia, Alejandro Armenta, cumple este 9 de abril, dos años de haberse sumado al Acuerdo Nacional contra la Corrupción, promovido por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

A través de sus redes sociales, Alejandro Armenta se pronunció respetuoso de los principios y valores escenciales del Movimiento Regeneración Nacional, que refieren No robar, No mentir y No traicionar.

Tras mencionar que Morena es el Partido de los hombres y mujeres libres que quieren a México, subrayó que sigue y seguirá en el instituto político, haciendo historia a lado de sus correligionarios y de la sociedad, luchando por tener un país con igualdad de oportunidades para todos.