Liverpool y Tottenham toman ventaja en la Champions League

Para el minuto 25, Firmino anotó el segundo gol del partido a pase de Alexander-Arnold, marcador que ya no se movería más.

Mientras que, en la nueva casa de los Spurs, el marcador no se movió sino hasta el minuto 78 con el gol que anotó el coreano Son Heung-Min, con un remate con la izquierda con asistencia de Christian Eriksen.

No obstante, el Manchester City pudo haberse ido arriba en el marcador luego de un penal marcado al inicio del encuentro, aunque tras la revisión del VAR se decidió no se debía cobrar.

