Consensuar con especialistas para evitar caprichos, propone Jiménez Merino

Consensuar con especialistas de diferentes áreas a través de la creación de consejos de Planeación y Desarrollo Urbano, así como Asesor del Gobernador, a fin de tomar las mejores decisiones conjuntas para Puebla, propuso el candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alberto Jiménez Merino, al reunirse con integrantes del Club de Empresarios de Puebla A.C.

No consultas públicas, sino “un consenso de los especialistas en los diferentes temas que hay que atender en el estado”, dijo al tiempo de referir que ha recibido quejas de empresarios poblanos “que no tenían participación de las obras, inversiones y licitaciones que se han realizado, y eso me parece lamentable”.