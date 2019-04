¿De Thor a James Bond? Chris Hemsworth quiere ser el 007

Así lo dio a conocer el propio artista durante un evento de promoción de Avengers: Endgame, cinta que servirá al actor para dejar el martillo del superhéroe asgardiano.

“Cuando estábamos filmando Rush, alguien dijo eso y pensé: ‘Genial, si esta es mi cinta de audición, entonces genial’. No creo que conozcas a nadie que no quiera tener una oportunidad con James Bond. Me encantaría hacerlo”, sentenció.