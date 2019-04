¡Buenas noticias! Revelan fecha en la que arrancará el rodaje de 'Black Widow'

En plena promoción de Hellboy, Harbour fue cuestionado sobre la película que presentará a profundidad los orígenes de Black Widow, ese pasado oscuro del que se arrepiente en numerosas ocasiones y que la convirtió en una de las combatientes más formidables sobre la faz de la tierra.

“Creo que el rodaje está programado para empezar en junio. No creo que la tengan armada por completo, pero es un gran personaje. Estoy muy emocionado. El reparto está tomando forma con Scarlett Johansson y Florence Pugh, creo que han dicho. Sé que estaban hablando con Rachel Weisz. Hay actrices realmente buenas”, reveló, en declaraciones recogidas por Den of Geek.

Harbour dijo estar realmente sorprendido por la historia de Black Widow, siendo esta la principal razón por la que decidió fichar para formar parte del filme.

“La verdad es que no puedo decir nada de la historia. Es muy interesante. Es muy sorprendente (…) Cuando me la vendieron, me sorprendió mucho. Pero he de decir que lo que realmente me volvió loco fue la directora, Cate Shortland, que hizo la película Lore. Se estrenó en 2012 o así. Es una cineasta extraordinariamente sofisticada, realmente brillante y apasionada y un ser humano maravilloso. Tengo muchas ganas de trabajar con todas estas mujeres y creo que Black Widow va a ser una película muy muy buena”, concluyó.