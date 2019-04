¿HBO no confía en los spin-offs de 'Game of Thrones'? El canal estadounidense HBO se está preparando para el final de Game of Thrones, con un primer spin-off ya confirmado.

Este fin de semana se estrena la última temporada de la serie estelar de HBO, Game of Thrones, tras casi dos años de espera para conocer el destino de Westeros y quien se sentará en el Trono de Hierro. El canal estadounidense HBO se está preparando para el final de la serie, aunque está a la espera de estrenar un primer spin-off que ampliará la serie basada en la obra literaria de George R.R. Martin. En este sentido, el jefe de entretenimiento de HBO, Bob Greenblatt, aseguró que se evalúa la continuidad de la serie a través de sus spin-off.

La Batalla de Winterfell, la más larga jamás rodada de 'Game of Thrones'

George R.R. Martin rechazó un cameo en 'Game of Thrones 8' ÚLTIMA HORA "Creo que es una gran idea continuar con Game of Thrones solo si es sostenible en cuanto a creatividad y si todos vamos a una" explicó Greenblatt en declaraciones a The Wrap. "Lo último que queremos es realizar uno o dos spin-offs y que no estén a la altura de la serie original y fracasar". Y es que HBO tiene sobre la mesa cinco guiones, aunque solo la precuela escrita por George R.R. Martin y Jane Goldman está confirmada. "Por supuesto que tiene sentido seguir si podemos. Pero, ¿realmente se pueden hacer dos spin-offs? Quiero decir, ni siquiera estoy seguro de que se pueda hacer uno", comentó. Se prevé que el spin-off de Game of Thrones comience su producción a finales de este año, el cual será protagonizado por la actriz Naomi Watts.