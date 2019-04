Disney asegura que 'Deadpool' tendría mucha participación en el futuro

Horn no mencionó la manera específica en que esto se concretaría, ni en qué cintas, cuántas o cómo. Pero según información de algunos medios estadounidenses como Comicbook los altos ejecutivos de Disney están siguiendo de cerca las actividades de Reynolds para trabajar en conjunto.

Feels like the first day of ‘Pool. pic.twitter.com/QVy8fCxgqr — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 19 de marzo de 2019