Disney anuncia sus cintas para 2019, incluidas las de Fox

Los primeros largometrajes de Fox que llegarán este año son el drama de Roxann Dawson Breakthrough, la cinta biográfica de Tolkien, un filme más de Marvel X-Men: Dark Phoenix y la comedia de acción con Dave Bautista, Stuber.

Disney's release schedule at #CinemaCon suggests that 'New Mutants' will still get a theatrical release this summer pic.twitter.com/VFyibHxY2O — AG MEDIA NEWS (@AGMEDIANEWS) 4 de abril de 2019