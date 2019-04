No tengo un pie, pero tengo lucidez y fuerza para gobernar: Barbosa

Miguel Barbosa Huerta, candidato al Gobierno del Estado por la Coalición Juntos Haremos Historia, se reunió con integrantes de diversas agrupaciones de grupos vulnerables a quienes garantizó que en su gestión, además de brindarles el apoyo necesario para lograr una mejor calidad de vida, nadie será excluido por presentar algún tipo de discapacidad. “Conozco lo que son las necesidades de padecer alguna discapacidad”, aseguró.



De gira por la ciudad capital, Barbosa Huerta resaltó la necesidad de impulsar y generar fuentes de apoyo para ciudadanos con alguna discapacidad dado que la gente requiere y necesita realizar una actividad que les permita obtener un ingreso económico para beneficio de sus familias y de sus comunidades.



Durante esta emotiva reunión Miguel Barbosa aseguró que en su gobierno habrá inclusión, solidaridad e igualdad de oportunidades para todos, pues la condición de discapacidad debe ser acompañada por políticas públicas que atiendan y entiendan estas situaciones.



Barbosa Huerta anunció ante este sector poblacional compuesto por adultos mayores, madres solteras y ciudadanos con discapacidad, que propondrá la creación de una entidad pública para atender a los grupos vulnerables del Estado, misma que será presidida por un ciudadano en esta condición.



Recordó cuando en el año 2013, por participar en una marcha de protesta contra la reforma energética “por ir como compañero de lucha, me lastimé y no me cuidé adecuadamente. Pero no me vencí y a los dos meses fui nuevamente a otra marcha en silla de ruedas acompañando del ingeniero Cárdenas”.



Sin embargo, ello no fue impedimento para retomar sus actividades políticas, pues no se siente amputado de nada y hoy lo hace con mayor pasión y fuerza. “El espíritu ahí está y no se rinde para enfrentar todo, incluso lidiar con la muerte”, dijo al tiempo de comprometerse con los grupos vulnerables ahí reunidos a impulsar igualdad de oportunidades y sobre todo la inclusión.

“Para quienes me desean la muerte les digo que nosotros, los que sufrimos a solas, somos muy fuertes y ya Dios dirá cuándo será el día, tenemos un gran espíritu para enfrentar todo, lidiamos a la muerte y nos reímos de ella”, refirió al tiempo de reiterar que tiene inteligencia, lucidez y con espíritu que no se rinde.

Barbosa Huerta en su discurso reveló que la peor situación de la discapacidad es la soledad, esa que se tiene cuando dormimos, cuando vamos a algún lugar por lo que se requiere el acompañamiento y la solidaridad de alguien para no sufrir depresión que incluso pueda llevar a pensar en la muerte.



Finalmente recalcó que mantendrá una comunicación constante y directa con este sector poblacional, “soy uno de ustedes”, concluyó.