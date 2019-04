Temporada final de 'Arrow' pierde a Emily Bett Rickards

Bett Rickards tiene uno de los papeles más importantes en Arrow debido a que es la esposa del protagonista, además ha estado presente desde la primera temporada estrenada hace más de siete años en octubre de 2012.

Aunque la próxima temporada contará con menos capítulos de los acostumbrados en una temporada regular, de 22 a 23 episodios, la octava solo tendrá 10; se desconoce qué hará la producción para idear una salida funcional del personaje de Emily Bett Rickards de la serie antes de su final definitivo.

Two can play at this game... pic.twitter.com/DIBLZsZUX8 — Marc Guggenheim (@mguggenheim) 31 de marzo de 2019