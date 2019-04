Evan Peters, ausente en la novena temporada de 'American Horror Story'

Así lo confirmó el propio Peters cuando fue cuestionado al respecto durante la convención WonderCon. El actor oriundo de Missouri afirmó que se tomará un descanso de la producción, ya que en las últimas temporadas no se sintió satisfecho con sus papeles.

Here is the video where Evan Peters told me he will not be returning to American Horror Story. This is the first time in nine seasons he will not be part of the show! #AHS pic.twitter.com/Eb30bXzMFR — crldsnts (@CandidlyCarlo) 2 de abril de 2019