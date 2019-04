ESPECIAL: Raúl Jiménez, el mexicano que conquistó Inglaterra

Su nombre es Raúl Alonso Jiménez Rodríguez, tiene 27 años y está convertido en la gran sensación de la Premier League. Después de años muy complicados desde que emigró del América, el atacante nacido en Tepeji del Río, Hidalgo, está recogiendo los frutos de su trabajo duro y constancia.

Raúl Jiménez no tiene aún un sobrenombre como Chicharito, Chucky o El Bombardero Vela, pero pronto lo tendrá en cuanto el mundo entero lo vea llegar a un equipo grande. Este parece ser su destino debido a que no pasa partido donde el ariete mexicano no se haga presente en el marcador.

El futbolista que milita en el Wolverhampton de la Premier League compite de tú a tú contra los mejores anotadores de una de las ligas más complicadas de todo el planeta; se trata de un futbol muy físico, de contacto y donde la potencia es crucial para sacarle ventaja al defensor en la disputa de cada pelota.