Fundamental la reconciliación, dice Barbosa ante constructores

Durante reunión con empresarios de la construcción, Miguel Barbosa Huerta candidato a la Coalición Juntos Haremos Historia resaltó que Puebla se encuentra cansada de la confrontación, no sólo de la que se derivo del proceso electoral del 2018, “sino de la confrontación que se abrió derivada de la distancia entre los gobiernos anteriores y la sociedad”.



A este respecto Barbosa Huerta aseguró que un factor para que se diera esta confrontación tuvo que ver con el estilo de gobernar de manera cotidiana, con una figura absolutista e incluso viendo hasta con miedo el ejercicio del poder.



Barbosa Huerta dijo que por ello quienes participan en éste proceso electoral deben de entender que el papel que juegan y representan tiene que ser un papel muy suigéneris y no permitir que el ejercicio del poder se siga deformando.



En esta reunión de trabajo con empresarios agremiados a la Cámara Mexicana de la Construcción, capítulo Puebla, , Barbosa Huerta aseguró que durante su mandato su forma de gobernar no será más un modelo de negocios pues cada acto de gobierno era ganar dinero a través de la corrupción, por lo que garantizó que de ganar la elección se aplicará la ley para todo aquel que incurra en actos de corrupción.



Acá en Puebla, hubo obras que ni siquiera se llevaron a cabo, están y existen de papel pero en los hechos no están presentes, dijo al destacar que no encabezará un gobierno de persecución pero si se aplicará la ley.

“Una de las principales formas de ganar dinero fue la obra pública, por eso le digo al gremio de la construcción que el presupuesto de egresos del Estado destinado a la obra pública se quedará en Puebla, siempre y cuando los constructores poblanos presenten las mejores propuestas y hagan la obra de mejor calidad”.

Finalmente, Miguel Barbosa Huerta ofreció a los constructores ahí reunidos establecer una mesa de trabajo una vez que gane la elección donde se aborden sus inquietudes planteadas como es modificar la ley de obra pública y apertura de ventanilla única. “Ustedes tienen derecho a la ganancia lícita, no están obligados a dar ganar dinero; piso parejo para la mejor propuesta y la obra sea de mejor calidad”, asentó.