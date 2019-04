El presidente del Comité Ejecutivo Bienio 2019-2020 del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, Salvador Méndez Rosales, invitó a los ciudadanos a cumplir con la Declaración Anual de Personas Físicas.

En rueda de prensa explicó que en esta ocasión los contribuyentes cuentan con facilidad informática, ya que la declaración se encuentra precargada y disponible en la página https://sat.gob.mx, en donde puede llenarse sin complicaciones.

Reveló que quienes hayan dejado de prestar servicios personales subordinados antes del 31 de diciembre, podrán no presentar la declaración anual, siempre que la totalidad de sus ingresos sea únicamente por la prestación de servicios personales subordinados en México y estos no excedan de 400 mil pesos, además que no deriven de la prestación de servicios a dos o más empleadores simultáneamente.