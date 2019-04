'Shazam' sepulta a 'Cementerio maldito' en su primer fin de semana

En tanto, el tercer lugar estuvo ocupado por Dumbo, la película del tierno elefantito con orejas gigantescas que forma parte de la estrategia de Disney de relanzar sus clásicos en versiones live-action. El filme de Tim Burton recaudó 18 millones de dólares.

El Top 5 fue completado por Nosotros, una película que suma 13.8 millones a su cuenta, así como por Capitana Marvel, que se mantuvo en el quinto puesto en su tercera semana de lanzamiento. De esta manera, la última aventura de la franquicia de superhéroes antes del estreno de Avengers: Endgame ya rebasó los mil millones de dólares a nivel mundial.

En la lista de las diez más taquilleras de este fin de semana estuvieron The Best of Enemies, con cuatro millones 500 mil dólares; Five Feet Apart, con tres millones 700 mil dólares; Unplanned, con tres millones 200 mil dólares; El parque mágico, con dos millones 40 mil dólares, y Cómo entrenar a tu dragón 3, con un millón 985 mil dólares.