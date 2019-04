Theresa May buscará el respaldo de Merkel y Macron ante la crisis del Brexit

El pasado viernes, May escribió una carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para solicitarle de forma formal que se retrase la fecha del Brexit hasta el próximo 30 de junio, a fin de que se le permita seguir negociando con los opositores laboristas.

La esperanza del gobierno de Theresa May es que la UE acepte extender el plazo máximo, sin embargo, ha dejado claro que no está dispuesta a abrir otro periodo de renegociación con Londres para cambiar las condiciones del acuerdo alcanzado en meses anteriores.

May argumentó que su administración tiene plena disposición para sentarse a la mesa con sus detractores laboristas, sin solicitar de forma explícita o sugerir algún cambio en el consenso que construyeron tras un largo proceso de diálogo los representantes de su gobierno y Bruselas.

Let me explain what's happening with Brexit.pic.twitter.com/gjGkvFk8fT — Theresa May (@theresa_may) 7 de abril de 2019