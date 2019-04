Rocío Nahle defiende la construcción de la refinería de Dos Bocas

De acuerdo con la titular de la Sener, la MIA con la que se cuenta es todavía más profunda y detallada porque se hizo para valorar el impacto de 97 pozos, mientras que le refinería de Dos Bocas solo se coloca en la superficie, sin perforaciones.

“No le veo ningún pretexto para que no se pueda hacer ahí. La refinería estará en la terminal de Dos Bocas, donde salen más de un millón de barriles de crudo de exportación. Es una zona industrial, no veo por qué no pueda. Vamos a cumplir la ley, con todos los estudios”, agregó.