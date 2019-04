Kirstjen Nielsen presenta su renuncia a Donald Trump

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de abril de 2019

Posteriormente, la propia Kirstjen subió una actualización a su cuenta de Twitter para confirmar que, efectivamente, había puesto su renuncia en el escritorio del Jefe de Estado.

Nielsen fue una de las funcionarias clave dentro del gobierno de Trump a la hora de desplegar las polémicas medidas de migración en la zona fronteriza. Su renuncia tiene lugar en un momento crucial, después de que el Presidente lanzara sendas amenazas con cerrar la frontera con México, esto si el vecino del sur no detiene las caravanas centroamericanas y el flujo de drogas hacia su territorio.

En marzo, Kirstjen Nielsen salió en defensa de la declaratoria de emergencia de Donald Trump para presionar al Congreso a liberar los recursos necesarios y garantizar la construcción del muro fronterizo.

To the brave and dedicated men and women of @DHSgov, I submitted my resignation to the President this evening. I am eternally grateful and proud of what you do each and everyday to protect our homeland- each of you are why I came back to serve my country. — Sec. Kirstjen Nielsen (@SecNielsen) 7 de abril de 2019