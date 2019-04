Viola Davis, confirmada para el reboot de 'Suicide Squad'

James Gunn es la esperanza de los fans de DC para que la Suicide Squad emerja de sus cenizas en una versión que realmente valga la pena, después del fiasco que supuso la entrega que estuvo bajo el mando de David Ayer.

La respuesta afirmativa de Davis para seguir en el proyecto es algo positivo, tomando en cuenta que varios actores se bajaron del barco tras el mal trago que pasaron después del estreno; la crítica los despedazó de forma increíble, aunque tristemente los mejor evaluados también confirmaron su partida.

Por ejemplo, Will Smith anunció que no estará de nueva cuenta en el papel de Deadshot, mismo caso de Margott Robbie, quien no repetirá en el papel de Harley Queen. No todo es tristeza, si consideramos que la guapa actriz todavía será vista en el personaje en el próximo estreno de Birds of Prey.