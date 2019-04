CNTE advierte que no aceptará simulaciones sobre la Reforma Educativa La CNTE dejó claro que no cesará su presión al Gobierno Federal para que no haya una "simulación" de la Reforma Educativa.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) pidió al Gobierno Federal actuar de manera responsable y honesta en torno a la llamada Reforma Educativa; advirtió que no aceptará simulaciones que no cambien nada en la legislación aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En el marco del V Congreso Extraordinario de la CNTE, el líder de la Sección 22 del organismo sindical, Eloy López Hernández, dijo que estarán al pendiente de que no se apruebe una Reforma Educativa que sea únicamente una "simulación" de la norma impulsada en el sexenio anterior. "No debe haber una simulación sino una verdadera reforma (…) exigimos que desaparezca el régimen de excepción y que pueda recabarse la herencia filosófica y revolucionaria, no solo del Artículo 3, sino del 123 Constitucional", refirió. RELACIONADAS Reformas Educativa y Laboral, antes del 30 de abril: Morena

El dirigente sindical comentó que el dictamen de la Reforma Educativa que circula actualmente en el Congreso de la Unión parece ser una simulación de la norma anterior, algo que no cambiará en tanto no se escuchen las propuestas de la CNTE. "…nosotros lo hemos dicho claro y fuerte, si se trata de eso, nosotros podemos firmar e instalar una representación del sindicato y del patrón para que todas las admisiones sean públicas y transparentes", aclaró. De la misma forma, la CNTE añadió que presentarán una petición formal ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que no se vulneren los derechos laborales y sindicales de los integrantes del magisterio.