ESPECIAL: 6 mitos que rodean a la inolvidable María Félix

El 8 de abril de 1914, María de los Ángeles Félix Güereña vino al mundo en la comunidad de Álamos, Sonora; aquella pequeña niña estaba destinada a convertirse en una de las grandes figuras del cine mexicano, en una de las artistas más bellas jamás vistas en la pantalla grande y referente de la cultura popular de nuestro país.

No existe un solo mexicano que no sepa quién fue María Félix, incluso entre quienes no fueron testigos de su época más gloriosa. La Doña, como se le conocía en el medio del espectáculo, se convirtió en una de las figuras más representativas del cine nacional en la llamada Época de Oro, además de ser considerada una de las mujeres más bellas de su tiempo a nivel mundial.

Su fama no se quedó solamente dentro de nuestras fronteras, ya que llegó a participar en películas de España, Francia, Italia y Argentina. Llegó a trabajar con directores de la talla de Jean Renoir y Luis Buñuel, un par de directores que también forman parte de los grandes nombres del cine internacional.