Plantea INE nueva forma de interacción entre candidatos en el debate

“El objetivo es que los candidatos se posicionen sobre lo que sus contrincantes en la contienda plantean en sus plataformas y propuestas”, señaló el Consejero Ciro Murayama, Presidente de la Comisión Temporal de Debates.

Al presentar el proyecto de acuerdo con esta innovación, el Consejero explicó que cada segundo segmento de los tres bloques temáticos del debate se basará en una secuencia que se repite en tres ocasiones.

La secuencia inicia con la exposición de un candidato al que en la escaleta se le llama Candidato Expositor, sobre su plataforma y propuestas a partir del tema establecido en cada bloque hasta por un minuto.

Posteriormente, cada uno de los otros candidatos confrontará al candidato expositor por un minuto cada uno.

La moderación buscará que, efectivamente, los candidatos confronten lo dicho por el candidato expositor, más allá de sus propias plataformas y propuestas.

Después el candidato expositor, tendrá un minuto para responder a los señalamientos que le fueron formulados por los otros dos candidatos.

Y esta secuencia se repite en tres ocasiones.

Con este formato, cada uno de los candidatos estará obligado a discutir y a responderle a lo que dice cada uno de sus adversarios. “Este cara a cara nunca se ha conseguido, ahora lo estamos forzando, no va a ser optativo ver si te quiero contestar o no, si te ignoro o no, si volteo hacia otro lado. No vas a poder ignorar a ninguno de tus dos adversarios”, señaló el Consejero Murayama.