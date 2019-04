QUÉPASA: #MeToo acusa a Rafa Sarmiento de acoso sexual

El pasado 25 de marzo, una mujer denunció a Sarmiento a través de la cuenta @MeTooCineMex; en su acusación, reveló que el conductor le envió mensajes sexuales e, incluso, le mostró una fotografía de sus partes íntimas.

“En 2015, Rafael Sarmiento me contactó por Twitter para hablarme de su trabajo en TNT, ya que para entonces yo escribía algo muy amateur sobre cine. Poco después comenzó a hacerme preguntas sexuales e incómodas que escalaron hasta que me envió una foto de sus [partes íntimas]. Cuando no le respondí me pidió absoluta discreción ya que él sólo quería “platicar” sin restricciones”, señala la denuncia.