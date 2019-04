Apoya Central Campesina Independiente a Barbosa

En conferencia de prensa, el dirigente estatal de la Central Campesina Independiente (CCI), Leonardo Rojas luna, lamentó que el campo poblano se encuentre en el abandono, luego de que en las últimas administraciones estatales se hayan implementado acciones insuficientes y erróneas para el sector.

"Tenemos que orientar mejor el presupuesto. Los campesinos poblanos trabajan por ciclo agrícola y estamos preocupados porque los insumos vienen con un retraso, los fertilizantes llegan tarde y ya no hay un impacto real. Hubo programas en el pasado que no tuvieron resultados como el de los moto tractores, el campo no se trata con esa maquinaria, necesita realmente tractores agrícolas, los motocultores no sirven porque se tienen que descansar unas horas porque si no se queman o se desvielan”.