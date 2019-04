¡Se acabó el sueño! Wolves y Raúl Jiménez, eliminados de la FA Cup

En una jugada al 62, el balón quedó suspendido en el aire tras una recepción excepcional de pecho de parte de Raúl Jiménez. El mexicano demostró que el equipo no se equivocó en su fichaje al contactar de volea y marcar el segundo gol de la tarde. Formidable y heroico; el seleccionado se colocó una máscara para celebrar a lo grande…pero fue demasiado pronto.

Todo parecía que terminaría con un Manchester City vs Wolverhampton en la gran final de la FA Cup, sin embargo, el exjugador de Barcelona, Deulofeu, se inventó un tremendo golazo que le dio esperanzas al Watford.

Al minuto 93, un cobro de penal de Deenery terminó por poner tablas de forma increíble e inverosímil para Raúl Jiménez y compañía.

El partido se alargó hasta los tiempos extras y, en esa instancia, el Watford demostró su mejor momento anímico de la mano de Deulofeu, quien fue el gran verdugo de Wolverhampton. Al 104, volvió a despacharse con un golazo que le dio la victoria a su equipo y que terminó con las esperanzas del campeonato para los lobos.

