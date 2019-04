'The Suicide Squad' volvería a contar con Viola Davis y Jai Courtney

Primeramente, el actor australiano Jai Courtney quien en la original Suicide Squad (2016) personificó a Capitan Boomerang . Este personaje es un villano recurrente en las historias impresas de The Flash y debutó en el Universo Extendido de DC (DCEU) en la cinta de David Ayer.

Si bien la segunda entrega o reinicio del grupo de antihéroes de DC Comics , The Suicide Squad (2020), prescindirá de Will Smith como Deadshot y posiblemente de Margot Robbie como Harley Quinn, la entrega dirigida por James Gunn representaría el regreso de otros miembros del elenco original.

Jai Courtney confirmó su regreso a DC Comics en una entrevista proporcionada al medio Business Insider.

“Estamos listos para rodar en unos meses. No puedo revelar mucho, pero sí, volverán a ver al Captain Boomerang en la pantalla grande. Estoy feliz, va a ser divertido. Será muy diferente, eso es seguro, pero va a estar genial”, mencionó Courtney en entrevista.

En el caso de Viola Davis, algunos medios como The Wrap aseguran que la producción de The Suicide Squad se habría acercado con la actriz para negociar su regreso. Aunque no se dio una definitiva sobre el tema, los cercanos a la producción confirmaron que las negociaciones van por buen camino.

Sobre el destino del personaje de Deadshot el cual se vinculó con Idris Elba, la producción ha asegurado que el británico tendrá un papel totalmente diferente.