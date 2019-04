Nuevos pasaportes británicos, sin leyenda 'Unión Europea'

De acuerdo al Ministerio del Interior, este nuevo diseño se va a mantener de aquí en adelante, aunque todavía quedan partidas de pasaportes antiguos que se continuarán utilizando hasta que se terminen las existencias.

“No habrá diferencias para los ciudadanos, ya utilicen el pasaporte que incluye las palabras 'Unión Europea' o el que no las lleva. Ambos diseños serán igualmente válidos para viajar", afirmó esa fuente.

Una de las británicas que ya tiene el nuevo documento, Susan Hindle, expresó a medios locales su sorpresa al recibir el pasaporte.

“Todavía somos miembros de la Unión Europea. Me quedé sorprendida de que hayan hecho el cambio antes de que salgamos", dijo Hindle, que calificó la medida de 'fútil'.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">The new useless UK passport that won't allow you to live and work in 27 other European countries. <a href="https://t.co/aDSmShWhB6">pic.twitter.com/aDSmShWhB6</a></p>— Marcus Tunaley (@MarcusTunaley) <a href="https://twitter.com/MarcusTunaley/status/1114585448448442368?ref_src=twsrc%5Etfw">6 de abril de 2019</a></blockquote>

