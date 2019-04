El próximo titular de la SEP será un maestro: Barbosa

Reconoció que el magisterio poblano representa el motor transformador de la Entidad, por lo que impulsará acciones que dignifiquen y sobre todo haga respetar la importancia que representan los maestros que son formadores de las niñas y niños poblanos.

Dijo estar convencido de que es necesaria una mejora en la educación, pero una mejora basada en el respeto al derecho de los trabajadores al servicio de la educación. “Creo en la permanente capacitación de los mentores no en la evaluación para la permanencia, por eso fracasó la reforma propuesta por el gobierno federal anterior”.

Barbosa Huerta resaltó qué en su tarea de reconciliar a Puebla, la educación representa un factor de vital importancia, por ello invitó a las maestras y maestros ahí reunidos a sumarse con su trabajo a propiciar la paz y el bienestar en todos los rincones del Estado.

Finalmente, el abanderado de la Coalición dijo que una de sus prioridades será mejorar las escuelas con piso de tierra y techo de lámina: “haya vamos a llegar y desde ahí vamos a reactivar la economía bajo el principio de no robar, no mentir y no traicionar”, enfatizó.