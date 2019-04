AMLO anuncia el fin de los 'aviadores' en el magisterio

López Obrador precisó que la depuración de la nómina también permitirá tener una relación laboral más sana, ya que no se presentará casos de impago para la comunidad magisterial, como sucedió recientemente en el estado.

El Presidente de la República afirmó que es intolerable que los gobernadores se gasten el dinero que corresponde a la nómina de los maestros, aunque aclaró que este caso no aplica para Michoacán, a fin de evitar malinterpretaciones por la presencia del gobernador Silvano Aureoles.

“Vamos a poner orden y no es que ya transfiero los recursos a los estados y que el estado vea cómo le hace y después, con todo respeto, vienen algunos gobernadores, no es el caso de Michoacán, diciendo no me alcanza, pues no alcanza porque se les da el dinero y lo utilizan para otras cosas, eso ya no”, concluyó.