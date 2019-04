Otra víctima de 'Thanos' revelada en spot de 'Avengers: Endgame'

Un nuevo TV Spot de #AvengersEndgame nos muestra que otra víctima del chasquido de Thanos sería el Dr. Erik Selvig, al parecer fueron más personas conocidas de las que esperábamos pic.twitter.com/0Qc67Iealn — The Midnight Club (@DaMidnightClub) 3 de abril de 2019

Erik Selvig debutó en el MCU en la primera cinta de Thor (2011), posteriormente tuvo un rol trascendental en la primera Los Vengadores (2012). Stellan Skarsgård repitió este papel en Thor: Un Mundo Oscuro (2013) y finalmente en Vengadores: Era de Ultrón (2015).

Sin embargo, un detalle que no ha pasado desapercibido por los seguidores asiduos de este universo fílmico es que Selvig protagoniza uno de los cómics que fungen como preludio de Vengadores: Endgame, la obra escrita por Brandon T. Snider titulada The Cosmic Quest Volume Two: Aftermath (2018).

Revelada la descripción del libro 'AVENGERS: INFINITY WAR: THE COSMIC VOLUME TWO: AFTERMATH', donde Erik Selvig, junto a Darcy Lewis, intentarán encontrar la causa de la devastación causada por Thanos, además de que un NUEVO ENEMIGO se acerca e intentará destruirlos a todos. pic.twitter.com/qJhOrHC5MC — La Buhardilla Marvel ??? (@BuhardiMarvel) 27 de noviembre de 2018

Así que la escena de Erik Selvig como una persona más desaparecida por el chasquido de Thanos podría ser una de las secuencias falsas de las que han hablado los directores, los hermanos Russo. Otra posibilidad es que su identidad está siendo suplantada por un Skrull o que ambas producciones no hayan tenido la comunicación adecuada.