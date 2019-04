Jared Leto 'mata' al Joker ¡así luce en el papel de Morbius!

Finalmente, Sony Pictures reveló cuál será el aspecto de Jared como el sangriento personaje, quien elige a sus víctimas para saciar su sangre con base en sus acciones criminales. El vampiro no quiere matar a gente inocente, sino a aquellos a los que considera indignos.

Además de Jared Leto, la película de Morbius también cuenta con la participación de Jared Harris, Matt Smith y Adria Arjona, quienes se pusieron bajo la dirección de Daniel Espinosa. El guion, por su parte, es de Matt Sazama y Burk Sharpless.

El actor compartió una de las primeras imágenes de su personaje durante el rodaje de la cinta.

¿Logrará Jared Leto enmendar su fracaso como el Joker?

Because no one else will walk this path...this place of shadows, where we do what must be done, no matter the cost. #MORBIUS pic.twitter.com/kyZUXQkira — JARED LETO (@JaredLeto) 4 de abril de 2019