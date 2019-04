Atlético de Madrid no da por cerrado el fichaje de Héctor Herrera

Ante la insistencia de la cadena televisiva, Cerezo dio a entender que existe interés, pero mostró prudencia al no hablar de más para no “cebar” la contratación o por respeto al Porto, que sigue siendo el actual club del mexicano.

“En este momento no se puede decir nada, sobre todo, por muchísimas razones y, sobre todo, por una fundamental, porque realmente todavía no es un jugador del Atlético de Madrid y todavía no sé si será un jugador del Atlético de Madrid”, añadió.